أطلقت "سامسونغ" نسخة جديدة من هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Folder 2 في كوريا الجنوبية.

وبحسب news.samsung، فإن الهاتف الجديد يشبه النسخة الأولى منه،لكن مع توسيع لوحة المفاتيح وبلونين الأسود والزهري، ويأتي بشاشة قياس 3.2 بوصة ويعمل بمعالج رباعي النوى 1.4 غيغاهرتز مع ذاكرة عشوائية 2 غيغابايت.

وتأتي ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية بسعات مختلفة يمكن توسيعها ببطاقات خارجية حتى 256 غيغابايت، بينما تبلغ سعة البطارية 1950 ميلي أمبير.

ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد نوجا"، ويدعم نظامين من الاتصالات، الأول يدعم الجيل الثالث والآخر يدعم أيضاً الجيل الرابع.