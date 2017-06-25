أكدت قيادة الجيش والقوات المسلحة, يوم الأحد, تعرض احد المواقع العسكرية في القنيطرة لهجوم من قبل الجيش الاسرائيلي, محذرة من مخاطر هذه الأعمال "العدوانية".

وأوضحت قيادة الجيش, في بيان لها, نشرته وكالة (سانا), ان الهجوم محاولة يائسة لدعم المجموعات الإرهابية ورفع معنوياتها المنهارة, وجاء بعد نجاح الجيش السوري في إحباط هجوم "جبهة النصرة" في محيط مدينة البعث , ونتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدها جدد الجيش الإسرائيلي".

واستهدف الجيش الإسرائيلي, يوم الاحد, موقعاَ في ريف القنيطرة, لليوم الثاني على التوالي, وذلك رداَ على سقوط قذائف على الجولان المحتل, مصدرها الاراضي السورية.

وحذرت قيادة للجيش من "مخاطر هذه الأعمال العدوانية", محملة "العدو الإسرائيلي مسؤولية التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الممارسات تحت أي ذريعة كانت", كما اكدت "التصميم على سحق المجموعات الإرهابية ".

والهجوم الإسرائيلي هو الثاني من نوعه في غضون 24 ساعة, حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي السبت، دبابتين وموقعا للجيش النظامي في ريف القنيطرة, فيما اعلن مصدر عسكري في الجيش النظامي ان الطيران الاسرائيلي استهدف مرآب المحافظة واحد الأبنية السكنية في القنيطرة اسفرت عن سقوط قتلى.

وسبق وتعرضت مواقع للجيش النظامي للقصف من قبل اسرائيل التي تزعم أنها لا تريد التورط في النزاع السوري، لكنها هاجمت أهدافا عسكرية للجيش السوري ردا على إطلاق نيران وسقوط قذائف باتجاه الجولان.