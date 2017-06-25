حقق سائق ريد بول الاسترالي دانيال ريكياردو فوزه الأول في 2017 بإحرازه الأحد جائزة أذربيجان الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، والتي شهدت توترا بين الالماني سيباستيان فيتل سائق فيراري ومنافسه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وكان السباق الذي أقيم للمرة الثانية في شوارع باكو دراماتيكيا وحماسيا، وتخلله دخول سيارة الامان ثلاث مرات، وايقاف موقت في اللفة 22 لإزالة حطام على الحلبة جراء عدد من الاصطدامات، ومنافسة في الأمتار الأخيرة انتزع بنتيجتها سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الثاني من سائق وليامس الكندي لانس سترول الذي صعد الى منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته.



الا ان المحطة الأبرز في السباق حصلت في اللفة 22، بعيد دخول سيارة الامان للمرة الثالثة تواليا في وقت كان هاميلتون متصدرا وخلفه فيتل. ومع استعداد السيارة للمغادرة وعودة السباق الى طبيعته، بدا ان البريطاني بطل العالم ثلاث مرات خفف من سرعته بشكل حاد عند أحد المنعطفات خلف سيارة الأمان، ما دفع فيتل الى الاصطدام به والاضرار بالجناح الامامي لسيارته.



وبدا الألماني بطل العالم أربع مرات غاضبا مما حدث. فبعدما لوح بيديه لهاميلتون، تقدم الى موازاته ولوح مجددا، قبل ان يقوم بانعطافة حادة تجاهه بدت متعمدة، ليصدم بها الاطار الامامي الأيسر لسيارة هاميلتون التي لم تتعرض لضرر ظاهر.



وفرض منظمو السباق عقوبة توقف في الحظيرة لعشر ثوان على فيتل بسبب "القيادة الخطرة" في أعقاب ذلك، علما ان الأخير لم يكن راضيا عما جرى، أكان لجهة تصرف هاميلتون أو العقوبة.



وبعد هذا الحادث، أوقف السباق بموجب "العلم الأحمر" لبعض الوقت، وذلك للمرة الأولى منذ جائزة استراليا الكبرى في آذار 2016. ولم يتمكن هاميلتون من الاستفادة من خروج فيتل لتأدية العقوبة، اذ انه اضطر أيضا الى دخول حظيرة فريقه لتعديل إحدى أدوات السلامة المرتبطة برقبته، ما أدى الى تأخيره بشكل إضافي.

وخرج هاميلتون من الحظيرة خلف فيتل، ليواصل المنافسان المباشران على صدارة بطولة العالم، التنافس أيضا على الحلبة حتى النهاية، الا ان كلا منهما حافظ على ترتيبه مع تقدمهما تباعا على حساب السائقين الآخرين، وصولا الى انهاء السباق في المركزين الرابع والخامس.



وأتاحت هذه النتيجة لفيتل الحفاظ على صدارة بطولة العالم وتوسيع الفارق الى 14 نقطة، علما ان هاميلتون كان قريبا من الفوز بالسباق وتاليا تحقيقه فوز ثان تواليا للمرة الأولى هذا الموسم (بعد جائزة كندا الكبرى)، اذ انطلق من المركز الأول وحافظ عليه في اللفات الأولى.