بلغت تشيلي بطلة أميركا الجنوبية في كرة القدم 2015 و2016، نصف نهائي بطولة كأس القارات 2017 المقامة في روسيا، بتعادلها مع استراليا بطلة آسيا 1-1 الأحد في ختام منافسات المجموعة الثانية.

وتقدمت استراليا في المباراة التي أقيمت في موسكو، بهدف لجيمس ترويزي في الدقيقة 42، وعادلت تشيلي بهدف لمارتن رودريغيز في الدقيقة 67.

وتأهل المنتخب الأميركي الجنوبي لحلوله ثانيا في المجموعة الثانية خلف ألمانيا بطلة العالم 2014، والتي فازت الأحد 3-1 على الكاميرون بطلة افريقيا 2017.

وتلاقي تشيلي في الدور نصف النهائي البرتغال بطلة أوروبا 2016 التي تصدرت المجموعة الأولى بفوزها السبت في الجولة الأخيرة، على نيوزيلندا 4-صفر.

ودخلت تشيلي المباراة وهي في حاجة الى نقطة واحدة لضمان التأهل (حالها كحال ألمانيا) بعد فوزها على الكاميرون 2-صفر والتعادل مع المانيا 1-1.