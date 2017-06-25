تأهلت ألمانيا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات 2017 لكرة القدم المقامة في روسيا، إثر فوزها على الكاميرون 3-1 الأحد في سوتشي في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل كريم ديميرباي (48) وتيمو فيرنر (67 و82) هدفي ألمانيا، وفانسون أبو بكار (79 خطأ في مرماه) هدف الكاميرون.

وبنتيجة المباراة التي أقيمت على ملعب "فيشت" الأولمبي، تصدرت ألمانيا بطلة العالم 2014، المجموعة الأولى مع سبع نقاط، بينما منيت الكاميرون بخسارتها الثانية ووقف رصيدها عند نقطة واحدة، علماً أنها أكملت اللقاء بعشرة لاعبين.

وتأهلت ألمانيا إلى نصف النهائي برفقة تشيلي التي حلت ثانية بعد تعادلها اليوم مع أستراليا 1-1. وفي الدور نصف النهائي، ستلاقي ألمانيا المكسيك ثانية المجموعة الاولى، بينما تواجه تشيلي بطلة المجموعة البرتغال.

وهي المرة الثانية التي تتأهل فيها ألمانيا إلى نصف النهائي بعد الأولى التي استضافت نسختها عام 2005 وانهتها في المركز الثالث على حساب المكسيك 4-3 بعد التمديد.

وحققت ألمانيا الفوز الثالث على الكاميرون في أربع لقاءات بينهما، إذ فازت ألمانيا في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان 2-0، وودياً 3-صفر عام 2004. وتعادل المنتخبان ودياً 2-2 عام 2014.