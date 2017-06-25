توج السويسري روجيه فيدرر المصنف الأول في البطولة بلقب بطولة هاله المفتوحة للتنس للرجال في ألمانيا يوم الأحد بعد فوزه على منافسه الألماني ألكسندر زفيريف.

وفاز اللاعب السويسري في المباراة النهائية على المصنف الرابع في البطولة زفيريف بمجموعتين متتاليتين وبواقع 6-1 و6-3 ليحرز لقب البطولة للمرة التاسعة.



ولم يحتاج فيدرر (35 عاماً) المصنف خامساً عالمياً، إلى أكثر من 53 دقيقة ليقضي على الألماني الشاب (20 عاما) المصنف 12 عالمياً، والذي خسر النهائي الأول له هذا الموسم، بعد إحراز ألقاب ثلاث دورات هي مونبلييه الفرنسية وروما الإيطالية وميونيخ الألمانية.



وبعد غياب لنحو شهرين عن الملاعب للراحة، وخروجه المفاجىء من الدور الأول لدورة شتوتغارت الألمانية في 14 حزيران، أظهر فيدرر إنه يستعد بشكل جيد لبطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى والمقامة أيضاً على ملاعب عشبية، والتي تنطلق في الثالث من تموز.



ويحمل فيدرر الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (18)، وهو يسعى إلى إحراز لقبه الثامن في ويمبلدون (رقم قياسي) والأول منذ 2012.



وأظهر فيدرر علو كعبه في وقت مبكر من المباراة النهائية، إذ كسر إرسال زفيريف مرتين ليتقدم 4-صفر في المجموعة الأولى. وتمكن الألماني الذي حظي بدعم واسع من الجمهور المحلي، من الفوز بالشوط الخامس، إلا أن فيدرر حافظ على إرساله وتقدم 5-1، وكسر الارسال في الشوط السابع، لينهي المجموعة في 23 دقيقة فقط.



ولم تكن حال زفيريف أفضل في المجموعة الثانية، وعلى رغم إحرازه ثلاثة أشواط، إلا أنه لم يتمكن من كسر إرسال السويسري أو الاقتراب من أدائه، لتنتهي المباراة بسهولة لصالح فيدرر الذي أحرز اللقب الـ 92 في مسيرته الاحترافية.