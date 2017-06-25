أعربت موسكو, يوم الأحد, عن املها في أن تسفر مباحثات أستانا حول سوريا, المقرر عقدها الشهر المقبل, عن تبني حزمة من الوثائق بشأن مناطق خفض التوتر في سوريا.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن المفوض الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائل بوغدانوف قوله ان "العمل المضني مستمر لإعداد هذه الوثائق، والأطراف أكدت مشاركتها في اللقاء المرتقب، مع أن موسكو لا تملك معلومات عن تشكيل جميع الوفود".

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وجاء ذلك عقب يوم على دعوة كازاخستان الأطراف المشاركة في محادثات أستانا حول سوريا بصفة مراقبين لاسيما واشنطن, الى ايلاء اهتمام خاص بإقامة مناطق "خفض التوتر" في سوريا.

وتوصلت الدول الضامنة (روسيا – ايران – تركيا) الشهر الماضي, خلال اجتماع استانا الاخير, الى اتفاق حول مذكرة تفاهم بشأن إقامة 4 مناطق لتخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 6 أيار.

وأضاف بوغدانوف أن "الأمور واضحة فيما يتعلق بـوفدي إيران وتركيا، شأنهما شأن الوفد الحكوميالسوري، أما تشكيل وفد المعارضة المسلحة فهذا الأمر يحتاج إلى تدقيق".

واشار بوغدانوف الى ان "ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي بشأن التسوية السورية، سيترأس الوفد الروسي في أستانا".

يذكر أن الجولة القادمة من مباحثات أستانا مقررة يوم الـ4 والـ5 تموز المقبل.