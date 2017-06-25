سقط قتلى وجرحى غالبيتهم من الأطفال يوم الأحد، في قصف شنه طيران التحالف الدولي , ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) على عدة أحياء بالرقة.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، أن عدة اشخاص قتلوا واصيب آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء قصف لتحالف الدولي بالمدفعية الثقيلة لعدة أحياء في الرقة

وكانت قوات التحالف استهدفت أحياء الفردوس والحني وشارع الباسل بالرقة، بالصواريخ، يوم السبت، مما تسبب بوقوع قتلى.

وقتل 484 مدنيا على الأقل في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014, بحسب الجيش الأمريكي

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف