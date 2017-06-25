سيناريو مكرر.. عشرات الضحايا بقذائف على مدينة دير الزور الاخبار المحلية شارك

سقط قتلى وعشرات الجرحى, يوم الاحد, جراء سقوط قذائف على مدينة دير الزور.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان 5 قتلى واكثر من 30 جريحا سقطوا اثر استهداف حيي القصور والجورة بمدينة دير الزور. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتعرضت أحياء في دير الزور ليل الجمعة لاستهداف من قبل تنظيم "داعش", ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وتشهد احياء بمدينة الزور, بشكل شبه يومي, لاسيما الجورة وهرابش والقصور, لسقوط قذائف هاون وصاروخية, مصدرها تنظيم "داعش", اسفرت عن سقوط ضحايا, في وقت تتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم لغارات مكثفة من طيران التحالف والنظامي. سيريانيوز

2017-06-25 18:50:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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