ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 3,1 درجات يوم السبت، شرق الحسكة .

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن المركز الوطني للزلازل في بيان لها إن الهزة "حدثت عند الساعة 16 و52 دقيقة بالتوقيت المحلي بعد ظهر السبت على خط العرض 36,46 شمالاً وخط الطول 41,27 شرقاً وبعمق 15 كيلومترا".

وضربت هزة أرضية بقوة 4,2 درجات على مقياس ريختر, تشرين الثاني الماضي, جنوب الحسكة .

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط أما من 4 إلى 6 فيكون الزلزال متوسط الأضرار وقد يحدث ضررا بالأبنية ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى وقد يدمر مدينة بأكملها.