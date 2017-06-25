كد مصدر عسكري روسي مطلع يوم الأحد، أن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على موقع للجيش النظامي في القنيطرة استهدفت تشكيلا مسلحا تابعا لتنظيم "جبهة النصرة" لا للجيش السوري.

وقال المصدر حسب وكالة (نوفوستي) الروسية، إن "الإسرائيليون استهدفوا الموقع الذي كانت تنطلق منه القذائف، مما أدى إلى تدمير دبابتين ورشاش ثقيل للإرهابيين".

ونوه المصدر أن "النصرة" تعمدوا قصف الأراضي السورية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وأن خطوتهم هذه لم تكن الأولى من نوعها حيث كثيرا ما حاولوا بذلك التحريض على صدام القوات الإسرائيلية والسورية في المنطقة.

وعزز الجيش الإسرائيلي بيانه بهذا الصدد بنشر فيديو يصور استهداف المجموعة المسلحة في سوريا.

وأكد كذلك أن القوات السورية الناشطة في القنيطرة، كانت قد صدّت يوم القصف الإسرائيلي هجوما عنيفا للـ"النصرة" عليها هناك.

وكان مصدر عسكري في الجيش النظامي ذكر يوم السبت، ان الطيران الاسرائيلي استهدف بعدة صواريخ مرآب المحافظة واحد الأبنية السكنية في قنيطرة اسفرت عن سقوط قتلى, بالتزامن مع صد الجيش النظامي هجوما لجبهة النصرة في محيط مدينة البعث بالقنيطرة.

وسبق وتعرضت مواقع للجيش النظامي للقصف من قبل اسرائيل التي تزعم أنها لا تريد التورط في النزاع السوري، لكنها هاجمت أهدافا عسكرية للجيش السوري ردا على إطلاق نيران وسقوط قذائف باتجاه الجولان.

ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي سيطرت على معبر القنيطرة عام 2015، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.