استهدف الجيش الإسرائيلي, يوم الاحد, موقعاَ في ريف القنيطرة, لليوم الثاني على التوالي, وذلك رداَ على سقوط قذائف على الجولان المحتل, مصدرها الاراضي السورية.

وذكرت مصادر اعلامية ان الجيش الاسرائيلي استهدف للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة عبر استهداف عربة BMB تابعة للجيش السوري على أطراف مدينة البعث.

وتحدثت بعض المصادر عن سقوط عدد من الجرحى خلال الهجوم الاسرائيلي .

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

ولم يعلق الجيش الاسرائيلي على هذا الاستهداف, لكنه أعلن عن سقوط قذائف مصدرها الأراضي السورية على مرتفعات الجولان المحتلة .

وأضاف الجيش الإسرائيلي, في بيان له, أن القذائف لم تتسبب بسقوط ضحايا، مؤكدا أن سقوطها كان بالخطأ نتيجة القتال الداخلي في سوريا.

والهجوم الإسرائيلي هو الثاني من نوعه في غضون 24 ساعة, حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي السبت، دبابتين وموقعا للجيش النظامي في ريف القنيطرة, فيما اعلن مصدر عسكري في الجيش النظامي ان الطيران الاسرائيلي استهدف مرآب المحافظة واحد الأبنية السكنية في القنيطرة اسفرت عن سقوط قتلى.

وسبق وتعرضت مواقع للجيش النظامي للقصف من قبل اسرائيل التي تزعم أنها لا تريد التورط في النزاع السوري، لكنها هاجمت أهدافا عسكرية للجيش السوري ردا على إطلاق نيران وسقوط قذائف باتجاه الجولان.

ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي سيطرت على معبر القنيطرة عام 2015، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.