اقتحمت سيارة، يوم الأحد، تجمعاً لمحتفلين بعيد الفطر قرب أحد المراكز التعليمية في نيوكاسل البريطانية، متسببة بعدة إصابات.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن سيارة دهست حشدا من المحتفلين بعيد الفطر قرب أحد المعاهد التعليمية في مدينة نيوكاسل شمال شرق بريطانيا.

وتضاربت الأنباء حول عدد المصابين، بين 5-6 أشخاص، بينهم طفل في العاشرة من عمره.

واحتجزت الشرطة امرأة في الـ42 من عمرها كانت تقود السيارة، مشيرة إلى أنها تستبعد وجود دوافع إرهابية خلف الحادث.

يشار إلى أن ضحايا سقطوا إثر عملية دهس مصلين عقب خروجهم من مسجد فينسبري بارك شمال لندن قبل حوالي أسبوع.

كما وقع هجوما ناجما عن عملية دهس في لندن قرب مبنى البرلمان البريطاني في اذار الماضي, مااسفر عن سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

وأعلنت بريطانيا، في 29 أب 2014 رفع حالة التأهب في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى، بسبب هجمات محتملة يجري التخطيط لها في سوريا والعراق.

سيريانيوز