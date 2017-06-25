لقي مالا يقل عن 123 شخصاً حتفهم، يوم الأحد، بانفجار صهريج وقود في مدينة بهاولبور في باكستان.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤولين قولهم ان 123 شخصا على الاقل قضوا، بعدما انقلب صهريج للوقود وانفجر، بعد محاولته الاستدارة بزاوية حادة.

وقال رجال الإنقاذ إن حشدا كبيرا من الناس تجمع في موقع الحادث عندما اشتعلت النار في الصهريج وانفجر. وأضافوا أن نحو 80 شخصا أصيبوا.

كما قال المتحدث باسم الحكومة المحلية مالك محمد أحمد خان ان "أشخاص من المنطقة ومارة بدأوا في جمع الوقود عندما انفجرت الشاحنة وأحرقت الجميع في المكان وحوله على الفور".

ونقل مصابون بحروق خطيرة، الكثير منهم في حالة حرجة، جوا بطائرات هليكوبتر إلى مستشفيات في بهاولبور ومدن قريبة لتلقي العلاج.

وأوضح المتحدث باسم جهاز الإغاثة جام ساجد حسين انه "وفقا لتقارير مبدئية كان شخص يحاول إشعال سيجارة عندما اشتعل الوقود المتسرب وأدى لانفجار الصهريج".

وكافح رجال الإطفاء الحريق لأكثر من ساعتين قبل إخماده.

وكانت حادثة مشابهة وقعت في السعودية، نيسان الماضي، حيث انقلبت ناقلة بنزين وانجلع حريق فيها على طريق «الدرب - بيش»، ما ادى لإصابة خمسة من أفراد الدفاع المدني وأحد أفراد المرور وقائد الناقلة.

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