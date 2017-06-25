تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، لوعكة صحية أفقدته الوعي أثناء أدائه صلاة عيد الفطر في أحد مساجد اسطنبول.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله "لقد أصبت بالإعياء جراء ارتفاع الضغط الناجم عن مرض السكري الذي أعانيه. أنا الآن في صحة جيدة".

وذكرت الوسائل أن حرس الرئيس التركي هرعوا إليه فور إغمائه، وأن فريقا من الأطباء سارع إليه كذلك في لحظات، مشيرة إلى أن حرس أردوغان منعوا الصحفيين من دخول الجامع الذي كان يصلي فيه، وأنه أدلى بحديث صحفي مقتضب لوسائل الإعلام في أعقاب الصلاة.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت في وقت سابق إن الرئيس التركي يعاني من سرطان القولون، إضافة لنوبات الصرع و فوبيا النوبات القلبية المفاجئة، فضلا عن اصابته بداء السكري وداء البروستاتا.

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