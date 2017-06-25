أدى الرئيس بشار الأسد، صباح الأحد، صلاة عيد الفطر المبارك في رحاب جامع النوري وسط حماة.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية انه أدى الصلاة مع الرئيس الأسد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد والمفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون ومحافظ حماة وأمين فرع الحزب في حماة وبعض أعضاء مجلس الشعب وحشد من علماء الدين الإسلامي ومجموعة من المواطنين مؤتمين بفضيلة الشيخ الدكتور نجم الدين العلي مدير أوقاف حماة.

واستمع الرئيس الأسد عقب الصلاة إلى خطبة العيد ألقاها الدكتور العلي أكد فيها على المعاني السامية لعيد الفطر المبارك.

وكان الرئيس الأسد أدى صلاة الفطر للعام الماضي في مسجد الصفا بحمص، في خطوة غير مسبوقة، بعدما اعتاد الاسد اداء صلاة الاعياد بمساجد دمشق خلاف ما كان يؤديها قبل عام 2011 في جامع الأموي.

وكان القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي، أعلن مساء السبت، أن أول ايام عيد الفطر المبارك هو يوم الأحد 25 حزيران الجاري.

سيريانيوز