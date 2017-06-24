أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.









وأوضح القاضي المعراوي في بيان تلقت سانا نسخة منه “إنه ثبت بالوجه الشرعي أن أول شهر شوال لعام 1438 هجري هو يوم الأحد الموافق للخامس والعشرين من شهر حزيران لعام 2017 ميلادي وهو أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركة والعزة والنصر”.



وأعلنت الجمعية الفلكية السورية في 16 الجاري، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن أول أيام عيد الفطر السعيد سيكون يوم الأحد الخامس والعشرين من حزيران الجاري.



وكان القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أعلن أن 26 أيار الماضي، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.







سيريانيوز