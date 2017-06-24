قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده الى الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات المقامة في روسيا بفوزه على نيوزيلندا 4-صفر السبت في سان بطرسبورغ في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الاولى.

وسجل أهداف البرتغال رونالدو (33 من ركلة جزاء)، وبرناردو سيفا (38)، وأندري سيلفا (79)، وناني (90+1)، ليمنحوا منتخب بلادهم بطل أوروبا 2016 صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن المكسيك التي تغلبت على روسيا المضيفة 2-1.

وتأهلت البرتغال والمكسيك الى الدور نصف النهائي.

وأتت مشاركة رونالدو (32 عاما) غداة رفض مدربه فرناندو سانتوس تأكيد مشاركة أفضل لاعب في العالم في المباراة، علما انه خرج في الشوط الثاني بعدما ضمن منتخب بلاده نتيجة المباراة.

وغاب عن المنتخب البرتغالي المدافع رافايل غيريرو المصاب، وحل بدلا منه أليسيو. كما أجرى سانتوس تغييرات عدة في التشيكلة التي خاضت المباراة الثانية أمام روسيا، فأشرك دانيلو بيريرا بدلا من اندري غوميش، واستعاد ريكاردو كواريسما مركزه الاساسي.

وخاضت البرتغال المباراة بأسلوب هجومي معتمدة على ثنائي المقدمة رونالدو وأندري سيلفا، يساندهما على الأطراف برناردو سيلفا وكواريسما يمينا ويسارا تواليا، ما صعب مهمة المنتخب النيوزيلندي.

وفرض المنتخب البرتغالي أفضلية نسبية في مطلع المباراة في مواجهة منتخب لم يفز في أي من مبارياته الـ 12 في كأس القارات، اذ خسر 11 مرة وتعادل مرة واحدة مع العراق سلبا في 2009.