بلغت المكسيك نصف نهائي كأس القارات 2017 في كرة القدم، بفوزها السبت على المضيفة روسيا 2-1 في المباراة التي أقيمت في مدينة قازان، في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى.

وتقدمت روسيا بهدف لألكسندر صاميدوف (25)، قبل ان تعادل المكسيك في الدقيقة 30 بهدف لنستور أرواخو.



وفي الشوط الثاني، حسمت المكسيك المنافسة بهدف ثان سجله هيرفينغ لوثانو (52)، قبل ان يكمل المنتخب المضيف المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعبه يوري جيركوف لنيله البطاقة الصفراء الثانية.



وأنهت المكسيك مشوارها في المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن المتصدرة البرتغال الفائزة على نيوزيلندا 4-0.