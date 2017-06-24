السويسري فيدرر يواجه الألماني زفيريف في نهائي دورة هاله الالمانية اخبار الرياضة شارك

بلغ السويسري روجيه فيدرر المصنف اول نهائي دورة هاله الألمانية في كرة المضرب، بفوزه السبت في نصف النهائي على المصنف 38 عالميا الروسي كارين خاشانوف 6-4 و7-6 (7-5).

ويبحث حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولات الغراند سلام (18)، عن لقبه التاسع في هاله.



ويسعى فيدرر (35 عاما) الى تعويض خروجه المخيب الأسبوع الماضي من الدور الأول لدورة شتوتغارت على يد الألماني طومي هاس في أول اختبار له على العشب لهذا الموسم.



وكانت المباراة ضد هاس الأولى لفيدرر بعد غياب لحوالي ثلاثة أشهر، وتحديدا منذ نهائي دورة ميامي للماسترز في الثاني من نيسان الماضي حين تغلب على الإسباني رافايل نادال، قبل ان يبتعد تحضيرا للدورات التي تقام على ملاعب عشبية، وأبرزها ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، والتي تنطلق في 3 تموز المقبل.



وسيلاقي المايسترو في النهائي الأحد الألماني الشاب ألكسندر زفيريف الفائز على الفرنسي ريشار غاسكيه.



وتفوق ألكسندر زفيريف المصنف 12 عالمياً على غاسكيه (المصنف 30 عالمياً) 4-6، 6-4، و6-3.



وبعد مجموعتين أوليين متكافئتين، تفوق زفيريف في الشوط السابع من المجموعة الثالثة ليتقدم 4-3 بعد شوط مثير، ويحافظ على إرساله في الشوط اللاحق. وفي الشوط الأخير على إرساله، ارتكب غاسكيه (31 عاماً) أول خطأ مزدوج له في المباراة، ليمنح زفيريف فرصة ثانية لحسم المباراة، كانت كافية لتأهله الى النهائي الرابع له هذا الموسم.



ولم يخسر الألماني أياً من المباريات النهائية التي خاضها في 2017، وفاز بألقاب روما الايطالية وميونيخ الالمانية ومونبلييه الفرنسية. سيريانيوز 2017-06-24 22:38:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق