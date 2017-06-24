قال مصدر عسكري في الجيش النظامي يوم السبت ان الطيران الاسرائيلي استهدف بعدة صواريخ مرآب المحافظة واحد الأبنية السكنية في قنيطرة اسفرت عن سقوط قتلى, بالتزامن مع صد الجيش النظامي هجوما لجبهة النصرة في محيط مدينة البعث بالقنيطرة.







وقال المصدر في تصريحات نقلتها سانا ان "وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة تتصدى لهجوم كبير قامت به مجموعات من جبهة النصرة الإرهابية في محيط مدينة البعث بريف القنيطرة وتكبدها خسائر كبيرة".



وأضاف المصدر أنه "بالتزامن مع تصدي وحدات الجيش لإرهابيي “جبهة النصرة” ذراع “القاعدة” الارهابي في سورية وإمعانا من العدو الإسرائيلي في دعم التنظيمات الارهابية اعتدى طيران العدو بإطلاق عدة صواريخ من داخل الأراضي المحتلة استهدفت مرآب المحافظة واحد الأبنية السكنية ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع خسائر مادية".



وكانت وسائل اعلام، ذكرت في وقت سابق اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف دبابتين وموقعاً للجيش النظامي في ريف القنيطرة, ردا على سقوط عة قذائف في الجولان المحتل أثناء القتال الدائر بين الجيش النظامي وجماعات المعارضة.



وسبق وتعرضت مواقع للجيش النظامي للقصف من قبل اسرائيل التي تزعم أنها لا تريد التورط في النزاع السوري، لكنها هاجمت أهدافا عسكرية للجيش السوري ردا على إطلاق نيران وسقوط قذائف باتجاه الجولان.



ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي سيطرت على معبر القنيطرة عام 2015، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.







سيريانيوز