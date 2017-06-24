قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الدانا بريف ادلب الاخبار المحلية شارك

سقط قتلى وجرحى, يوم السبت, بانفجار سيارة مفخخة في سوق خضار في مدينة الدانا بريف ادلب والتي تقع تحت سيطرة المعارضة.









وافاد نشطاء على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في المدينة قبيل الافطار, لافتة الى سقوط 12 قتيلا على الاقل ونحو 20 جريحا.



وهذا التفجير ياتي بعد نحو 10 ايام على تفجير استهدف أبرز قادة حركة "هيئة تحرير الشام" عبد الله المحيسني، عوسط مدينة إدلب, حيث نجا المحيسني من التفجير.



يذكر أن مدينة ادلب شهدت مؤخرا تفجيرات انتحارية استهدفت بشكل رئيسي المقرات العسكرية، أعلن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مسؤوليته عن بعضها.







سيريانيوز

2017-06-24 22:03:15 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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