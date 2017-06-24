اخلت السلطات المختصة يوم السبت سبيل 672 موقفا في عدد من المحافظات ذلك في مسعى لتعزيز المصالحات في عد من المناطق.

ونقلت وكالة سانا عن وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار قوله إنه "تم إخلاء سبيل 672 موقوفا في عدد من المحافظات أغلبهم من سجن دمشق المركزي وعددهم 588 موقوفا بينهم 91 امرأة", لافتا إلى أن "بعض الموقوفين الذين أخلي سبيلهم سيخضعون إلى محاكمات عادية وروتينية".

وأوضح وزير العدل أن "إخلاء سبيل هؤلاء الموقوفين يأتي في إطار الحرص على أبناء الوطن وتعزيز المصالحات الوطنية وإعطاء فرصة أخرى لمن غرر به ليعود إلى حياته الطبيعية ويكون عنصرا فعالا في بناء سورية", لافتا الى أن "الدولة أعادت الأمن والاستقرار إلى العديد من المناطق في جميع أنحاء سورية بفضل تضحيات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة".

وبين الوزير الشعار أن "إخلاء سبيل هؤلاء الموقوفين يشكل فرصة أخرى لمن ضل الطريق وحاد عن جادة الصواب ليعود إلى رشده ويكون عضوا فاعلا في بناء هذا المجتمع وتطوره وازدهاره والنهوض به", مشيرا إلى أن "تكالب القوى الاستعمارية والإرهابية على سورية سقط واتضحت الحقيقة وحجم المؤامرة على الوطن وتبين للجميع أن سورية هي الأم الحنونة لأبنائها وتفتح ذراعيها ولا تتخلى عنهم أبدا".

ودعا وزير العدل المخلى سبيلهم إلى أن "يثبتوا للعالم اجمع انهم حريصون على أمان ووحدة سورية ضد الإرهابيين وإلى محاربة الأفكار الغريبة التي دخلت على مجتمعنا".

يشار الى انه تم في السنوات الاخيرة اطلاق سراح موقوفين ومعتقلين في السجون التابعة للنظام, في اطار اتفاق لتبادل الاسرىوالمخطوفين, او بهدف تعزيز ما يسمى المصالحات في عدد من المناطق.