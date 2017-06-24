قالت وكالة رويترز ان "مجلسا مدنيا من المتوقع أن يحكم مدينة الرقة، اصدر يوم السبت، قرارا بالعفو عن 83 فردا من عناصر تنظيم الدلوة الاسلامية (داعش) في بادرة لحسن النوايا بهدف دعم الاستقرار في المدينة.

وذكرت وكالات اعلام، أن 83 سجيناً من أفراد التنظيم نقلوا إلى مقر مجلس مدينة الرقة في قرية عين عيسى شمالي الرقة في عفو تزامن مع عطلة عيد الفطر، ونزل السجناء المفرج عنهم من حافلة وكان أصغرهم يبلغ من العمر 14 عاما.

ويسيطر تنظيم "داعش" على مجمل محافظة الرقة وعلى أجزاء واسعة أخرى في شمال وشرق سوريا، ويطبق في تلك المناطق قوانين متشددة وأعمال قمع بحق السكان.

وتشن قوات "سوريا الديمقراطية" منذ اشهر عمليات عسكرية, بدعم من طيران التحالف الدولي, لطرد "داعش" من الرقة, حيث استطاعت استعادة السيطرة على عدة مناطق, منها مدينة الطبقة وسد الفرات