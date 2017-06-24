استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي يوم السبت، دبابتين وموقعا للجيش النظامي في ريف القنيطرة.

وذكرت وسائل اعلام، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف دبابتين وموقعاً للجيش النظامي في ريف القنيطرة.

وكان المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي، قال في وقت سابق اليوم، إن عددا من القذائف سقط في الجزء الذي يسيطر عليه من الجولان المحتل دورن وقوع أضرار, مضيفاً أنها قد تكون سقطت عشوائيا كما هو الحال في معظم هذه الحوادث، أثناء القتال الدائر بين الجيش النظامي وجماعات المعارضة.

وسبق وتعرضت مواقع للجيش النظامي للقصف من قبل اسرائيل التي تزعم أنها لا تريد التورط في النزاع السوري، لكنها هاجمت أهدافا عسكرية للجيش السوري ردا على إطلاق نيران وسقوط قذائف باتجاه الجولان.

ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي سيطرت على معبر القنيطرة عام 2015، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.