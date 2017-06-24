عاد التوتر والعنف من جديد, يوم السبت, إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان, حيث سقط جرحى بانفجار واطلاق نار.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان "قنبلة انفجرت في الشارع التحتاني في حي الزيب داخل مخيم عين الحلوة، بالقرب من محل موسى الراعي، أدت الى اصابة 7 فلسطنيين بينهم 4 أطفال".

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واشارت الوكالة الى " جرح الفلسطينيين احمد اللافي الملقب ب "الغلا" واحمد قاسم في حي الزيب الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة، عندما اطلق احد عناصر منير المقدح النار في اتجاههما وتبعه إطلاق رصاص كثيف في الهواء".

ويشهد المخيم بين الحين والاخر, توترات أمنية, من اشتباكات بين فصائل فلسطينية إسلامية، وعناصر تابعة لحركة "فتح" وإطلاق نار وإلقاء قنابل وصواريخ تسببت بسقوط عدد من القتلى والجرحى و نزوح لبعض العائلات وإغلاق الجامعة اللبنانية والمدارس الثانوية والمتوسطة.

ويقع مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا الساحلية في جنوب لبنان، ويشهد صراعات بين الفصائل عادة ما تتطور إلى أعمال عنف دامية بين الحين والآخر.