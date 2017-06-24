كشفت منظمة الهجرة الدولية يوم السبت، أن أكثر من ألفي لاجئ فقدوا حياتهم في مياه البحر المتوسط خلال رحلتهم إلى أوروبا منذ مطلع العام وحتى حزيران الحالي, فيما بلغ عدد اللاجئين في نفس الفترة الذين وصلوا اوروبا 84 الف شخص.

وقال متحدث المنظمة جويل ميلمان، حسب وكالة (الأناضول) إنه "تم إنقاذ 180 لاجئا قبالة السواحل الإيطالية يوم الخميس"، مضيفاً أنه "جرى إنقاذ نحو 2500 لاجئ في مياه المتوسط منذ الأسبوع الماضي".

وأكد أن عدد اللاجئين الذين وصلوا أوروبا منذ مطلع 2017 وحتى حزيران الحالي، بلغ 84 ألف شخص، وأن 2108 لاجئين فقدوا حياتهم خلال رحلتهم إلى أوروبا في الفترة نفسها.

وأشار المتحدث إلى أن 72 ألف لاجئ من بين الـ 84 ألفا، حطوا رحالهم على السواحل الإيطالية.

ولفت الى ان 216 ألف لاجئ وصلوا أوروبا في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المتوفين 2911 لاجئا في الفترة ذاتها.

وكانت منظمة الهجرة الدولية، أشارت إلى أن 2901 مهاجرًا قضوا أو فقدوا في البحر الأبيض المتوسط خلال العام الماضي.

يشار إلى أن عدد من قضوا خلال رحلة الهجرة بلغ 3500 شخص عام 2014، و3771 في العام 2015.