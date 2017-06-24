أعلن التحالف الدولي, , بقيادة الولايات المتحدة الامريكية, يوم الثلاثاء, عن تصفية احد ممولي تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في غارة جوية استهدفت منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور.

واوضح التحالف, في بيان, نشرته وكالات انباء, أن "الغارة التي نفذتها قوات التحالف في 16 حزيران الجاري، على مدينة البوكمال بالقرب من الحدود العراقية، أسفرت عن مقتل فواز محمد جبير الراوي، أحد ممولي "داعش".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأضاف البيان أن "الراوي، يمتلك شركة صرافة في البوكمال، واستطاع عن طريقها تحويل ونقل ملايين الدولارات من مسلحي التنظيم وإليهم".

وادرجت وزارة الخزانة الأمريكية عام 2016، شركة "الحنيفة للصرافة" في سوريا، وصاحبها فواز محمد جبير الراوي، على قائمة العقوبات، على خلفية تورطه في تقديم الدعم المالي لـ"داعش".

وسبق ان اعلن التحالف , يوم الثلاثاء, عن تصفية "مفتي داعش", في ضربة جوية على محافظة دير الزور في ايار الماضي.

ويشن التحالف الدولي, منذ عام 2014, غارات جوية بشكل متواصل على مواقع واهداف لداعش في سوريا والعراق, حيث اعلن ان ضرباته اسفرت عن مقتل العديد من عناصر التنظيم بينهم قياديين.

ويشير مسؤولون في التحالف الدولي الى الخسائر الكبيرة التي مني بهاد اعش بفضل ضرباته الكثيفة على اهدافه في سوريا والعراق, والارتفاع الملحوظ في عدد قتلاه وخسارته مساحات كبيرة كانت خاضعة تحت سيطرته.