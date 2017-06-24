سقط قتلى وجرحى, ليلة الجمعة, جراء سقوط قذائف هاون وصاروخية على مدينة دير الزور و حي الفرقان بمدينة حلب.

وذكرت وكالة (سانا) ان مسلحي تنظيم “داعش” أطلقوا خلال الـ 24 ساعة الماضية عدة قذائف هاون نحو الأحياء المحاصرة في دير الزور ما أسفر عن مقتل 4 اشخاص بينهم طفلان وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".

وتتعرض احياء بمدينة الزور, بشكل شبه يومي, لاسيما الجورة وهرابش والقصور, لسقوط قذائف هاون وصاروخية, مصدرها تنظيم "داعش", اسفرت عن سقوط ضحايا, في وقت تتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم لغارات مكثفة من طيران التحالف والنظامي.

من جهة اخرى, اشارت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, الى ان صاروخا سقط على حي الفرقان في مدينة حلب, وأنباء عن سقوط قتلى ووقوع إصابات بين المواطنين.

كما أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب لوكالة (سانا) ان ”القذيفة سقطت بعد منتصف الليل على سوق الفرقان وتسببت بإصابة 20 مواطناً بعضهم في حالة حرجة”.

وأوضح المصدر أن القذيفة أطلقتها التنظيمات الإرهابية من الريف الغربي.

وكانت قذائف صاروخية استهدفت منطقة الحمدانية في 14 الشهر الجاري ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.