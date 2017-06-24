أعلن فرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة, يوم السبت, تأجيل تقديم جميع المواد الامتحانية للكليات الجامعية المقررة يوم غد الأحد.

وبين رئيس فرع الجامعة الدكتور نجم الحميدي في تصريح لوكالة (سانا )أنه "سيتم لاحقا تحديد موعد تقديم المواد الامتحانية الواردة في جدول الامتحانات الجامعية ليوم غد الأحد المصادف في 25-6 -2017".

ويصادف أول أيام عيد الفطر السعيد يوم الاحد، 25 حزيران الجاري, بحسب الجمعية الفلكية السورية.

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من جهة أخرى, أشار الحميدي إلى أن فرع الجامعة حدد يوم 8 من شهر تموز القادم كموعد لتقديم اختبار القيد بدرجة الماجستير وذلك في كلية الاقتصاد بمدينة الحسكة الساعة العاشرة صباحا حيث وصل عدد المسجلين للتقدم 160 طالبا وطالبة.

وبلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات الجامعية في كل كليات محافظة الحسكة 35 الف طالب وطالبة ومن المقرر أن تنتهي الجامعة من تقديم امتحانات الدورة الفصلية الثانية في الثامن عشر من شهر تموز القادم.