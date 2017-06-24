سيريانيوز :: بعد تهديد موسكو بقطعه واشنطن تؤكد أن خط الاتصال فوق سوريا مفتوح

ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث باسم التحالف الكولونيل رايان ديلون قوله, خلال مؤتمر صحفي بمقر (البنتاغون), ان خط عدم الاشتباك "مفتوح ويعمل".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وحذرت وزارة الدفاع الروسية من أن وسائل الدفاع الجوي الروسي ستتعامل مع أي جسم طائر كهدف, كما علقت العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو بشأن الأجواء السورية, ردا على اسقاط المقاتلة السورية بالرقة..

لكن واشنطن قالت فيما بعد إنه ليست هناك أي تحركات روسية في سوريا تثير قلقها, مبدية مرارا سعيها لإعادة العمل باتفاقية السلامة الجوية مع روسيا في السماء السورية, كما ابدت استعدادها لاستخدام البريد الإلكتروني Gmail كخط احتياطي لتبادل المعلومات مع القاعدة الروسية في سوريا.

واسقط طيران التحالف يوم الأحد طائرة تابعة للجيش النظامي في الرقة، بحجة أنها ألقت قنبلة بالقرب من موقع "لقوات سوريا الديمقراطية" , لكن السلطات السورية أكدت أن هذه الطائرة التابعة لسلاح الجو السوري كانت في مهمة ضد مواقع "داعش" في المنطقة التي أسقطت فيها.

سيريانيوز

2017-06-24 11:29:25