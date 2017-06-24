كشفت موسكو, يوم السبت, عن اتفاق جرى توقيعه بين قيادة المجموعة العسكرية الروسية في سوريا وسلطات محافظة اللاذقية لوقف إطلاق النار في المحافظة.

ونقلت وكالة الانباء (سبونتيك) عن ضابط بمركز المصالحة الروسي في سوريا ألكسندر فورونتسوف قوله, للصحفيين, خلال نشرة منتظمة لمركز المصالحة الروسي, ان "اتفاق وقف إطلاق الذي وقعته قيادة المجموعة العسكرية الروسية في سوريا وسلطات اللاذقية، يعتبر الأول من نوعه على مستوى المحافظة".

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وأشار فورونتسوف إلى أن "عسكريي مركز المصالحة الروسي، قدموا مساعدات إنسانية لسكان قرية السركازية بمحافظة اللاذقية ".

وكان رئيس الوفد الروسي في محادثات أستانا الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أفاد، بأن روسيا مستعدة لإرسال مراقبين إلى محيط المناطق الأمنية.

يشار الى ان الدول الضامنة (روسيا –تركيا – ايران) لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا, اعتمدت الشهر الماضي خلال اجتماع استانا الاخير, مذكرة تفاهم حول إقامة 4 مناطق لتخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 6 أيار.