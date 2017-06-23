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قوات الأمن السعودية تحبط هجوما كان يستهدف الحرم المكي
أخبار العالم

قالت وسائل اعلام الجمعة إن قوات الأمن السعودية أحبطت هجوما كان يستهدف الحرم المكي.








وقالت وسائل اعلام إن قوات الأمن ضبطت مجموعتين إرهابيتين تمركزتا في مكة المكرمة وثالثة في مدينة جدة, مضيفة أن الهجوم الذي تم إحباطه كان يستهدف المصلين في المسجد الحرام.

وأعلنت السعودية في ايار الماضي عن مقتل وإصابة أشخاص من جنسيات مختلفة في هجوم لإرهابي على احد مشاريع التنمية في حي المسورة بالقطيف.

يشار الى ان الهجوم المذكور ياتي عقب يومين من تولي الامير محمد بن سلمان ولاية العهد بدلا من الامير محمد بن نايف.



سيريانيوز
2017-06-23 23:39:17
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