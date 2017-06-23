كشفت مصادر ميدانية لصحيفة "الوطن" عن فشل الهدنة المعلنة بمدينة درعا السبت الماضي، كما أكدت تصعيد المعارك بمحيط معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وذكرت صحيفة (الوطن) المحلية، على موقعها الالكتروني الجمعة نقلا عن مصدر ميداني تاكيده أن "المصالحة فشلت"، مضيفاً أن مدة الهدنة انتهت وباشر بعدها الطيران الحربي باستهداف مواقع المسلحين، مؤكداً أن الجيش سيطر على كتيبة الدفاع الجوي المعروفة باسم "القاعدة" الواقعة غرب درعا البلد، قبل أن ينسحب منها.

وكان الجيش النظامي أعلن يوم السبت الماضي، عن هدنة لمدة 48 ساعة في درعا، دعماً لجهود المصالحة الوطنية.

كما أوضحت "الوطن" أن الجيش السوري يقصف بعنف معبر نصيب الحدودي "بالأسلحة المناسبة" بعد أن تجمع فيه عدد كبير من مسلحي المعارضة والعربات القتالية وصواريخ وراجمات قادمة من الأردن.

وتاتي التطورات الميدانية في درعا عقب تسريبات عن اجتماع أمني عقد الأربعاء في إزرع بريف درعا بين قيادات أمنية سورية وممثلين عن الفصائل المسلحة. وأنه في حال التوصل إلى اتفاق، سيعني ذلك عودة معبر نصيب إلى سيطرة الجيش السوري ورفع العلم الوطني فوقه، وتحييد مدينة درعا وإيقاف العمليات القتالية للسماح للاجئين الراغبين بالعودة من الأردن، بالتزامن مع نشر قوات الأمن الداخلي السوري داخل المدينة.

ويواصل فيه الجيش النظامي عمليات عسكرية ضد فصائل معارضة مسلحة في درعا بمساندة الطيران الروسي.