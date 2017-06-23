لقي 9 أشخاص حتفهم، وأصيب 10 آخرون، يوم الجمعة، جراء سلسلة تفجيرات انتحارية ضربت ناحية البغدادي غرب الأنبار العراقية.

وقال مصدر أمني في تصريحات للصحافة، إن "ثمانية مدنيين وجندي بالجيش قتلوا وأصيب 10 اشخاص غالبيتهم عسكريون وبينهم مدنيون ومدير ناحية البغدادي شرحبيل العبيدي ، في حصيلة نهائية لأحداث التفجيرات الانتحارية في الناحية التي نفذها مهاجمون يرتدون أحزمة ناسفة".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية فرضت سيطرتها الكاملة على الوضع الأمني في ناحية البغدادي، وتم رفع حظر التجوال صباحا، والحياة عادت لطبيعتها في الناحية"..

وكان مصدر امني، افاد في وقت سابق من يوم الجمعة، بأن القوات الامنية قتلت ثلاثة انتحاريين، في ناحية البغدادي بمحافظة الانبار، فيما اشار الى سقوط قتلى وجرحى نتيجة تفجير انتحاري رابع نفسه في ذات المنطقة.

وتعتبر ناحية البغدادي واحدة من المدن التي لم يتمكن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من السيطرة عليها، خلال توسعه في مناطق واسعة من محافظة الأنبار عام 2014.

وتشهد عدة مناطق عرقية لاسيما بغداد بشكل شبه يومي تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، فضلا عن هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق مختلفة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص .

سيريانيوز