أرسلت السعودية وحلفاؤها قائمة بـ13 مطلباً، كشرط لإعادة العلاقات مع قطر، ومنحتها مهلة 10 أيام لتنفيذ المطالب، التي من بينها إغلاق قناة "الجزيرة".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) عن مسؤول من إحدى الدول الأربع التي تقاطع قطر، دون أن تسمه قوله يوم الجمعة، إن " هذه الدول أرسلت للدوحة قائمة تشمل 13 مطلبا عن طريق الكويت التي تتوسط لحل الأزمة الخليجية الحالية".

وأوضح المسؤول إن "القائمة التي أعدتها السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، تشمل إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران، بالإضافة إلى مطالب بإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر".

وكان وزير الدفاع التركي فكري إشيق قال في يوم الجمعة إن بلاده لا تعتزم إعادة تقييم قاعدتها العسكرية في قطر وإن أي مطلب بإغلاق القاعدة سيمثل تدخلا في العلاقات بين البلدين.

وتضمنت المطالب أن تقطع قطر علاقتها مع المنظمات الإرهابية والأيدولوجية والطائفية ومنها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيما "الدولة الإسلامية" و"القاعدة" وجماعة "حزب الله" اللبنانية و"جبهة فتح الشام"، فرع "القاعدة" السابق في سوريا، وأن تسلم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها، وفقاً للمسؤول.

وأمهلت الدول الأربع ، قطر لتنفيذ هذه المطالب عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا أصبحت لاغية.

وكانت الدول المقاطعة لقطر، وجهت تهماً للدوحة بتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي والتقرب من إيران. الأمر الذي نفته قطر.

سيريانيوز