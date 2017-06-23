لقي 11 شخص مصرعهم وأصيب 20 آخرون صباح يوم الجمعة، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، تلاه إعلان "جماعة الأحرار" المنبثقة عن حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم.

ونقلت وسائل اعلام عن الناطق باسم حكومة إقليم بلوشستان أنوار الحق كاكار قوله إن" الانفجار وقع قرب مكتب المفتش العام للشرطة عندما أوقف الجنود السيارة لتفتيشها"، مشيرا انه "ربما كان مكتب المفتش العام هو المستهدف أو ربما كان المهاجمون يحاولون دخول مركز تجمع الجيش القريب من المكتب".

و افاد بدوره الناطق باسم المستشفى المدني في كويتا وسيم بايج أن "المستشفى استقبل 11 جثة على الأقل فضلاً عن 19 مصاباً".

من جهتها، اعلنت "جماعة الاحرار" المنبثقة عن حركة "طالبان" الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم الذي اسفر عن مقتل 11 شخصا.

وكان عشرات الاشخاص قتلوا وأصيب آخرون في اب الماضي، جراء انفجار قنبلة في مستشفى بمدينة كويتا جنوب غرب الباكستان, في هجوم تبنته جماعة تابعة "لحركة طالبان" الباكستانية.

ويعيش إقليم بلوشستان نزاع انفصالي مسلح، وتنتشر فيه عناصر طالبان أفغانستان، وجماعات مسلحة معادية للانفصاليين، تدعمها بعض الدوائر في السلطة.

وأصبحت عمليات القتل شائعة بشكل متزايد في كويتا عاصمة الإقليم الباكستاني الذي شهد تفاقم العنف المرتبط بجماعة انفصالية إلى جانب توترات طائفية وارتفاع معدلات الجريمة.

سيريانيوز