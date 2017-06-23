إصابة امرأتين وطفلة بسقوط قذيفة مصدرها تركيا على ريف الحسكة الشمالي الاخبار المحلية شارك

أصيبت امرأتين وطفلة، يوم الجمعة، جراء سقوط قذيفة صاروخية مصدرها الأراضي التركية على قرية الراوية بريف الحسكة الشمالي.

وقالت وكالة " سانا" الرسمية ان " امرأتين وطفلة أصيبوا بجروح بليغة جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من الأراضي التركية على قرية الراوية بمنطقة عين العرب بريف الحسكة الشمالي الليلة الماضية". وشهدت الحدود السورية التركية المشتركة حوادث سابقة شبيهة, حيث لقي اثنين مصرعهم وصيب 6 جرحى في كانون الثاني الماضي، جراء اطلاق نار تركي في قرية غزيل بريف الحسكة, القريبة من الحدود التركية. سيريانيوز

2017-06-23 13:47:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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