رحبت أنقرة، يوم الجمعة، بتعهد أمريكا باستعادة أسلحة قدمتها لـ"وحدات حماية الشعب الكردية" في سوريا، عقب هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الدفاع التركي فكري إشيق قوله إن "بلاده تعتبر تعهد أمريكا باستعادة أسلحة قدمتها لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بعد هزيمة تنظيم (داعش) تطورا إيجابيا".

وتابع إشيق إن " تطبيق ذلك ضروري.

وكانت تركيا أعلنت في بيان رسمي عن وزارة دفاعها، إن الولايات المتحدة أبلغتها باسترجاع الأسلحة التي سلمتها لوحدات "حماية الشعب الكردية", بعد هزيمة "داعش".

وجدد إشيق تعهد تركيا بالرد إذا واجهت أي تهديد من "وحدات حماية الشعب".

وكانت واشنطن قررت تزويد المقاتلين الاكراد بالاسلحة لدعم عملياتهم ضد تنظيم "داعش", وبدأت مؤخرا بإرسال معدات وأسلحة إلى العناصر الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ."

وأثار هذا الموضوع خلافات بين واشنطن وتركيا هذا الامر, حيث تعتبر الأخيرة المقاتلين الاكراد المتواجدين في سوريا "منظمات ارهابية", وأبدت مرارا تخوفها من تقدمهم في المعارك الدائرة بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, حيث بدأت مؤخرا بشن غارات على معاقلهم داخل سوريا, كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا .

سيريانيوز