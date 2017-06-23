اعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي فيكتور أوزيروف، يوم الجمعة، أن احتمال مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) يكاد يكون مؤكدا بنسبة 100 في المئة.

ونقلت وكالة "انترفاكس" الروسية عن أوزيروف قوله "أعتقد أن هذه المعلومات تقترب من نسبة 100 في المئة" موضحا انه "كون أن الدولة الإسلامية لم تعرض بعد صورا له في أي مكان يعزز ثقتنا في أن البغدادي قتل".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت يوم الجمعة الماضية، إنها تتحقق من معلومات عن أن البغدادي قتل في ضربة قرب مدينة الرقة السورية في أواخر أيار الماضي، حيث جاء في بيان للوزارة إن البغدادي قتل مع مجموعة من قادة التنظيم الإرهابي وعناصره، بضربة جوية نفذتها طائرات روسية استهدفت اجتماعاً للتنظيم ليلة 28 أيار الماضي.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن إصابة البغدادي او مقتله، حيث تم تداول الخبر مراراً في السابق، في وقت ماتزال حقيقة الخبر الحالي غير مؤكدة تماماً.

وتنفذ قوات روسية غارات جوية على مواقع "داعش" في سوريا، وتتخذ من قاعدة "حميميم" في ريف اللاذقية مقراً لها، في إطار عملية عسكرية بدأتها روسيا منذ نهاية أيلول 2015 دعماً لقوات الجيش النظامي.

سيريانيوز