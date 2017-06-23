أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، عن استهداف مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" في حماة، عبر ستة صواريخ مجنحة أطلقتها غواضة روسية من البحر المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان، إن فرقاطتين "الأميرال إيسن" و"الأميرال غريغوروفيتش" وغواصة "كراسنودار" للأسطول الحربي الروسي أطلقت 6 صواريخ "كاليبر" مجنحة من شرق البحر المتوسط على مواقع لتنظيم "داعش" في محافظة حماة، مشيرة إلى أن الغواصة أطلقت الصواريخ من أعماق البحر.

وتابعت الوزارة أن "الضربة الصاروخية المكثفة والمفاجئة دمرت مراكز قيادة ومخازن كبيرة للأسلحة والذخيرة لإرهابيي التنظيم قرب بلدة عقيربات بمحافظة حماة، حيث انفجرت ترسانة المسلحين بعد أن أصابها صاروخ كاليبر المجنح بدقة متناهية."

ولفتت الوزارة إلى أن ما تبقى من مسلحي "داعش" ومنشآتهم في المنطقة تم القضاء عليهم جراء ضربات جوية نفذتها قاذفات تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وأكدت الدفاع الروسية إنها أبلغت القيادتين العسكريتين في تركيا وإسرائيل بإطلاق الصواريخ، عبر قنوات الاتصال في الوقت المناسب.

وتأتي الضربة الروسية، عقب أقل من شهر على استهدافها لمواقع التنظيم الإرهابي قرب تدمر بأربع صواريخ مجنحة، أطلقتها السفن الروسية من البحر المتوسط في 31 أيار الماضي.

وسبق لروسيا أن وجهت ضربات بصواريخ كاليبر المجنحة من أسطولها البحري في المتوسط ضد مواقع تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا عدة مرات منذ بدء عمليتها العسكرية في البلاد,

يشار إلى أن العمل العسكري الروسي في سوريا بدأ في نهاية أيلول 2015، حيث اتخذت قوات روسية من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية مقراً لها، وأعلنت دعمها الجيش النظامي عبر قصف مواقع التنظيمات الإرهابية في البلاد.

سيريانيوز