عادلت ألمانيا وتشيلي 1-1 في قازان في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس القارات 2017 في كرة القدم، المقامة في روسيا حتى 2 تموز المقبل.

ورفع المنتخبان رصيديهما في الصدارة إلى 4 نقاط من مباراتين مع فارق هدف لتشيلي، بعد فوز المانيا بطلة العالم 2014 افتتاحاً على أستراليا 3-2، وتشيلي بطلة أميركا الجنوبية مرتين متتاليتين (2015 و2016) في آخر 10 دقائق على الكاميرون 2-صفر، مقابل نقطة لكل من منتخبي الكاميرون بطلة إفريقيا وأستراليا بطلة آسيا اللذين تعادلا 1-1 أيضاً.

وباتت ألمانيا التي تشارك في البطولة للمرة الثالثة بعد 1999 و2005 وتشيلي المشاركة لأول مرة، بحاجة إلى نقطة التعادل في الجولة الثالثة الأخيرة الأحد لتضمنا التأهل إلى نصف النهائي. وتلعب ألمانيا مع الكاميرون في سوتشي وتشيلي مع أستراليا في موسكو.