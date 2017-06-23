أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح جناح روما الإيطالي، بعقد يمتد إلى 5 سنوات.

وسيرتدي صلاح القميص رقم 11 في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب الذي أصر على ضمه إلى كتيبته الطامحة إلى المنافسة بقوة على الجبهتين المحلية والأوروبية.



صلاح بات أغلى لاعب يضمه ليفربول طوال تاريخه، إذ بلغت الصفقة 39 مليون يورو.



وسيكون ليفربول التجربة الثانية لصلاح في الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ دافع عن ألوان تشيلسي، البطل الحالي الذي تعاقد معه عام 2014 من بازل السويسري.



إلا أن النادي اللندني أعاره لفيورنتينا الإيطالي (2015) ثم روما الذي لعب في صفوفه معاراً موسم 2015-2016 قبل أن ينتقل إليه نهائيا الموسم الماضي مقابل 15 مليون يورو.



وخاض صلاح 52 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل فيها 29 هدفاً.