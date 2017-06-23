اكتفت الكاميرون بطلة افريقيا واستراليا بطلة آسيا بنقطة التعادل 1-1، السبت في سان بطرسبورغ في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس القارات 2017 في كرة القدم المقامة في روسيا حتى 2 تموز المقبل، لتتقلص آمالهما بالتأهل الى نصف النهائي.

ورفع المنتخبان اللذان التقيا للمرة الأولى، رصيدهما الى نقطة واحدة بفارق نقطتين عن المانيا بطلة العالم وتشيلي بطلة أميركا الجنوبية اللتين تلتقيان في وقت لاحق في قازان، والفائز منهما يتأهل مباشرة الى نصف النهائي.



على ملعب "سان بطرسبورغ ستاديوم" وأمام 35 ألف متفرج، تقدم "الأسود غير المروضة" في نهاية شوط أول متوسط المستوى عبر أندريه أنغويسا (45+1)، وفي الشوط الثاني الذي شهد اهدار عدة فرص لمهاجم الكاميرون فنسان أبو بكر، عادلت استراليا من ركلة جزاء للقائد مارك ميليغان (60).



وفي الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، تلعب الكاميرون مع ألمانيا في سوتشي واستراليا مع تشيلي في موسكو الأحد المقبل.



وكانت الكاميرون التي احرزت كأس الامم الافريقية مطلع العام الحالي في الغابون بتشكيلة شابة على حساب مصر (2-1) وسط دهشة جميع المشاركين، خسرت مباراتها الأولى في آخر 10 دقائق أمام تشيلي صفر-2.



أما استراليا بطلة آسيا 2015 والتي خسرت افتتاحا أمام المانيا 2-3، فقد حققت نقطتها الأولى بعد 4 خسارات متتالية.