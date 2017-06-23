أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، قراراً بصرف تعويض بقيمة 9 آلاف ليرة سورية لمرة واحد، لكافة عسكريي القوات المسلحة، كبدل دوام أيام عطلة عيد الفطر.

وجاء في القرار رقم 334 صم الصادر بتاريخ 21 6 2017 عن رئاسة مجلس الوزراء، أن يتم صرف مبلغ ( 9000 ) تسعة آلاف ليرة سورية لمرة واحدة تمنح لكافة عسكريي القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية تعويض بدل دوام أيام عطلة عيد الفطر .

ولم يصدر أي قرار بمناسبة عيد الفطر المقبل، بصرف منح لموظفي القطاع العام، كما تم في أعوام سابقة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الفطر السعيد اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق لـ25-6-2017 ولغاية يوم الخميس الموافق لـ 29-6-2017.

يشار إلى أن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت في 15 حزيران الجاري قراراً يقضي بصرف رواتب وأجور جميع العاملين في الجهات العامة كافة اعتبار من 22/6/2017.

سيريانيوز