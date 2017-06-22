قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الخميس، أن بلاده لم تدعم "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) في سوريا أو غيرها من تنظيمات إرهابية.

ونقلت قناة "فرنس 24" عن الوزير القطري قوله، أن قطر لم تدعم أي تنظيمات إرهابية خارج الوفاق الدولي، واصفاً الإجراءات المتخذة بحق قطر بأنها "حصار".

وأضاف وزير خارجية قطر "نحترم العلاقات الدولية وكل ما يحكمها من قواعد وقوانين"، مشيراً إلى أن "هناك ادعاءات ضد قطر نسمعها من الإعلام ولا نعرفها بعد".

وكان تقرير لمعهد واشنطن نشر قبل أيام، جاء فيه ان "تنظيم القاعدة في سوريا بغض النظر عن اختلاف اسمه من جهة النصرة إلى جبهة فتح الشام يحصل على مدخوله بشكل رئيسي من التبرعات الخارجية وأموال الفدية."

ولفت التقرير إلى أنه "لا تعرف ميزانية فرع تنظيم القاعدة في سوريا لكن مسؤولين أميركيين يعتقدون أنها قد تصل إلى 10 ملايين دولار سنوياً، عدة ملايين منها تأتي سنوياً من جهات مانحة على رأسها قطر."

يشار إلى أنه منذ اندلاع الأزمة الخليجية الأخيرة بين قطر من جهة والسعودية والبحرين والإمارات من جهة ثانية، بدأت وسائل الإعلام السعودية على وجه التحديد بشن هجمات ضد قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب.

سيريانيوز