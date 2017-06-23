طلبت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، من أعضاء القيادة كافة، العمل على التقيد بجملة ممارسات، في إطار تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد قبل أيام.

وجاء في تعميم موقع باسم الأمين القطري المساعد هلال هلال، إنه يطلب إليكم جعل سلوك قائد الوطن الرفيق الأمين القطري للحزب رئيس الجمهورية، مثالاً يحتذى لكل رفيق وبخاصة القياديين.

وطلب التعميم رصد أي ظاهرة من ظواهر الفساد، ومعالجة الإساءة فوراً، وإن اقتضى الأمر معاقبة من قام بها، إضافة لرصد أي مظهر من المظاهر المسيئة في سلوك الرفاق البعثيين العاملين في مؤسسات السلطة، فضلاً عن ضرورة التزام الرفاق البعثيين بالسلوك المستند لقيم الحزب وأخلاق المجتمع ويحترم مشاعر المواطنين ويلتزم بالقوانين، بما فيها قوانين السير والاشارات وغيرها.

وطالب التعميم بإنهاء المظاهر والممارسات المخلة بالذوق العام والتي تتناقض مع مبدأ المساواة بين المواطنين، وعدم الظهور بمواكب ملفتة للنظر أو إغلاق الطرق او عرقلة النظام العام.

كما طلب التعميم رصد أي خلل هيكلي أو إداري أو سلوكي، والتركيز على تأهيل الكوادر سلوكياً، ومتابعة قضايا المواطنين.

ويأتي تعميم القيادة القطرية، عقب يومين من إطلاق الرئيس الأسد مشروع الإصلاح الإداري، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، حيث شن هجوما حادا على بعض المسؤولين السوريين "المرعوبين" على خلفية تصرفات تسيء بشكل مباشر لحقوق المواطن السوري و"لا تليق بالوطن".

سيريانيوز