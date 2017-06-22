حثت موسكو، يوم الخميس، الولايات المتحدة على الالتزام باتفاقات سابقة حول سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف قال في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، إن "واشنطن تنتهك سيادة سوريا وتعقد مهمة مكافحة الإرهابيين وتحقيق تقدم في مسألة تسوية الأزمة السورية".

ودعا لافروف الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاقات السابقة بشأن سوريا.

واسقط التحالف الدولي يوم الأحد طائرة تابعة للجيش النظامي قرب الرقة، وذلك ضمن جملة ممارسات للتحالف مؤخراً ضد الجيش النظامي معظمها كانت جنوب سوريا قرب قاعدة التنف حيث تتواجد قوات أمريكية.

يشار إلى أن موسكو أعلنت تعليق اتفاقية سلامة الطيران مع واشنطن في الأجواء السوري عقب حادثة إسقاط المقاتلة السورية، مؤكدة أن أي وسائل الدفاع الجوي الروسية الأرضية والجوية ستواكب أي أجسام طائرة بما فيها المقاتلات والطائرات المسيرة التابعة للتحالف الدولي وسيتم رصدها غرب نهر الفرات باعتبارها أهدافا جوية.

يذكر أن واشنطن تقود تحالفاً دولياً منذ 2014، يضم أكثر من 60 دولة، يوجه ضربات جوية ضد مواقع "داعش" في سوريا والعراق، في وقت تنفذ فيه روسيا عمليات عسكرية في سوريا منذ نهاية أيلول 2015 وتوجه ضربات جوية ضد مواقع الإرهابيين مساندة للجيش النظامي.

سيريانيوز