لقي عشرات الأشخاص مصرعهم واصيب آخرين يوم الخميس، جراء انفجار سيارة مفخخة أمام بنك في مدينة لشكركاه عاصمة إقليم هلمند بجنوب أفغانستان.

ونقلت وكالات انباء عن مصادر حكومية وامنية قولها ان "الانفجار حصل أثناء اصطفاف موظفين حكوميين مدنيين وعسكريين في طوابير لاستلام رواتبهم قبيل حلول عيد الفطر, وتسبب بسقوط عشرات الضحايا بينهم مسؤولين عسكريين".

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عمر زواقن ان " ما لا يقل عن 24 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 60 بينهم رجال من الجيش والشرطة ومدنيون وموظفون في فرع بنك (نيو كابول)، حيث وقع الهجوم".

ومن ناحيته، أكد سلام أفغان، المتحدث باسم الشرطة أنه " قبيل منتصف اليوم انفجرت سيارة مفخخة عند مدخل بنك كابول الجديد، في وقت كان مدنيون ومسؤولون يصطفون خارج المصرف للحصول على رواتبهم".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، حتى الآن.

وسبق وتبنت جماعات متشددة بينها طالبان وتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) تفجيرات في افغانستان، حيث استهدفت فيما سبق بنك بمدينة جارديز في شرق البلاد، نهاية الشهر الماضي، مما تسبب بقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابة كثيرون.