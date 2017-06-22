تم العثور في الرقة، على جوازت سفر يمنحها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) إلى عناصره الذين يقومون بعمليات انتحارية، والذي اطلق عليه "جواز سفر إلى الجنة".

وانتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي صور لنسخ من الجوازات، التي يمنحها التنظيم لانتحاريه الذين يحملون احزمة ناسفة ومن هم يقودون سيارات مفخخة.

وبحسب نشطاء ومصادر معارضة وكردية فان الجواز لايتضمن اسم صاحبه ولا نسبته ولا اسم والده ووالدته، ولا حتى تاريخ ميلاده، ولا مسكنه ولا مهنته، وهو على الشكل التالي:

"جواز سفر إلى الجنة"

الاسم والشهرة: مسلم

اسم الأب: الإسلام

اسم الأم: التقوى

محل ورقم القيد: إن كتاب الأبرار لفي عليين

المهنة: عمارة الأرض ونشر السلام

رقم الجواز: حنيفا مسلما وأنا من المسلمين"

أما الأماكن التي يمكن لحامل هذا الجواز السفر إليها، فهي: الجنة- الفردوس- النعيم- دار السلام- عدن- دار الخلد- عليون- الحسنى- الغرفة- دار الآخرة- دار القرار- دار المتقين- دار المقامة- المأوى- جنة عالية. ما عدا (النار- جهنم- سقر- الهاوية- الحطمة- الجحيم- السعير- السّموم- سجيّن- لظى).

ويوجد ضمن الجواز فقط بعض الآيات القرآنية، وبعض الأبواب التي تحفز على الانتحار والقيام بهجمات انتحارية.

ويسيطر تنظيم "داعش" على مجمل محافظة الرقة وعلى أجزاء واسعة أخرى في شمال وشرق سوريا، ويطبق في تلك المناطق قوانين متشددة وأعمال قمع بحق السكان.

وتشن قوات "سوريا الديمقراطية" منذ اشهر عمليات عسكرية, بدعم من طيران التحالف الدولي, لطرد "داعش" من الرقة, حيث استطاعت استعادة السيطرة على عدة مناطق, منها مدينة الطبقة وسد الفرات.